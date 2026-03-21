В России может появиться самозапрет на маркетплейсы

В Госдуме рассматривают введение самозапрета на покупки на маркетплейсах, сообщает председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Данная мера рассчитана на россиян, которым трудно контролировать свои покупки во время онлайн-шопинга. Как говорит депутат, в последнее время все чаще поступают обращения от граждан, которые указывают на «некоторые несовершенства при покупке товаров онлайн». Аксаков полностью поддерживает инициативу.

К слову, с 1 марта 2025 года в России действует самозапрет на кредиты. В 2025 году председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что через несколько месяцев после введения самозапрета на кредиты, почти 12 млн граждан РФ воспользовались данной возможностью. Таким образом, отмечает Аксаков, подобные меры действительно работают.