Разработчики ПО стали лидерами по росту зарплат в России за 2025 год

Самый заметный рост средних зарплат в прошлом году показали специалисты по разработке программного обеспечения (ПО). По данным РИА Новости, их ежемесячный доход вырос с 99 тысяч рублей в 2024 году до 196,8 тысячи в 2025-м. Прибавка составила почти 100 тысяч рублей.

На втором месте оказались производители табачных изделий: зарплата увеличилась на 46,6 тысячи, достигнув 207,9 тысячи рублей. Замыкают тройку лидеров работники производств информационных носителей — плюс 45 тысяч, средний доход составил 284 тысячи.

В пятерку отраслей с высокими показателями вошли телекоммуникации (рост на 38,7 тысячи, до 168,9 тысячи) и агломерация угля (плюс 35,4 тысячи, до 75,4 тысячи). Более чем на 30 тысяч выросли зарплаты в сферах добычи руд и минералов, оптовой торговли оборудованием.

Статистика учитывает начисленную зарплату до вычета налогов, включая премии и бонусы, а также доходы всех сотрудников, в том числе с высокими зарплатами.