РИА: у издателей ПО средняя зарплата за 2025 год увеличилась на 100 тыс. рублей

В прошлом году больше всего выросла средняя зарплата издателей программного обеспечения, передает РИА Новости со ссылкой на статистические данные. Как уточняет агентство, в 2024-м эти специалисты получали 99 тыс. руб., а в прошлом году стали зарабатывать 196,8 тыс. руб. В первую тройку по увеличению средних зарплат также попали производители табачных изделий (прибавили 46,6 тыс. руб. и стали зарабатывать 207,9 тыс. руб.) и работающие на производствах информационных носителей (прибавили 45 тыс. руб. и стали зарабатывать 284 тыс. руб.). Согласно материалу, за ними следуют занятые в сферах телекоммуникации и агломерации угля. Первые начали получать 168,9 тыс. руб., а вторые - 75,4 тыс. руб. Их заработок вырос на 38,7 тыс. руб. и 35,4 тыс. руб. соответственно. ~Средняя зарплата~ рассчитывается на основе суммы доходов всех работников, поделенной на их число. Она включает премии и подсчитывается до вычета налогов. Из-за экстремально высоких или низких доходов этот показатель может искажаться.