Назван самый выгодный срок открытия вклада

Эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова рассказала, на какой срок наиболее выгодно открыть вклад. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Глухова уточнила, что дробление вкладов на сроки размещения три и шесть месяцев поможет получить наибольшую доходность.

«Короткий трехмесячный вклад подстраховывает от резкого изменения вектора ДКП: если ЦБ проявит ястребиную риторику и сохранит ставку, эти деньги высвобождаются для реинвестирования на улучшенных условиях. Шестимесячный депозит, в свою очередь, позволяет "собрать" текущую доходность на более длинном горизонте», — объяснила она.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что в 2026 году самым выгодным вариантом инвестиций для россиян с небольшими сбережениями останутся банковские вклады. По его словам, ограниченные суммы средств не позволяют развернуться и уйти в другие инструменты.