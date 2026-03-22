В России изменятся пени за просрочку по налогам

Пени для россиян за просрочку по налогам и сборам станут меньше в связи со снижением ключевой ставки, рассказал член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Напомним, что 20 марта Центробанк понизил ключевую ставку с 15,5% до 15% годовых.

"Это влияет не только на банковские продукты. Размер ключевой ставки имеет значение при расчете: пеней по налогам, сборов, взносов; компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику; процентов за пользование чужими денежными средствами", - пояснил Машаров в беседе с ТАСС.

Согласно закону, за каждый день просрочки по налогам возникает пеня, которая определяется в процентах от суммы недоимки. Для физических лиц она равняется 1/300 действующей ключевой ставки.

Эксперт также добавил, что в случае задержки зарплаты и других выплат работодатель должен погасить задолженность с компенсацией. Так, за каждый день просрочки начисляется не меньше 1/150 ключевой ставки от невыплаченной суммы.