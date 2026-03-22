Россиян предупредили о штрафах за огород во дворе дома

Россиянам грозит штраф не менее 5 тыс. рублей за разведение огорода во дворе многоквартирного дома без согласия других жильцов, сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия.

Пачулия рассказал, что россиянам может грозить штраф не менее 5 тыс. рублей за организацию огорода во дворе многоквартирного дома без согласования с другими жильцами, сообщает ТАСС.

Он отметил, что «несанкционированное использование придомовой территории, в том числе разбивка огорода без решения общего собрания, может быть признано нарушением прав собственников и повлечь за собой административную или гражданско-правовую ответственность». По его словам, размер штрафа составляет от 1 до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тыс. рублей.

Для законной организации огорода на придомовой территории необходимо провести общее собрание собственников помещений. Решение о создании огорода принимается большинством голосов, как предусмотрено уставом или Жилищным кодексом РФ. В этом решении должны быть четко определены границы огорода, правила его использования и порядок содержания территории.

Юрист подчеркнул, что придомовая территория и земля под домом являются общей долевой собственностью всех владельцев квартир данного дома.

Как писала газета ВЗГЛЯД, использование придомовой территории для организации огорода требует согласия большинства собственников помещений и постановки участка на кадастровый учет.