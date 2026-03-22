Минтруд утвердил порядок подсчета стажа самозанятых

Минтруд установил порядок подсчета трудового стажа для самозанятых. Его будут подтверждать в Соцфонде.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), сегодня в России насчитывается почти 16 миллионов самозанятых, из которых примерно половина не имеет постоянного места работы, а значит, страховые взносы на обязательное социальное страхование за них никто не платит. При этом заболеть можно в любой момент и остаться без дохода. Но с нынешнего года самозанятые получили право на больничный. В декабре 2025 года был подписан закон, позволяющий самозанятым добровольно уплачивать страховые взносы и, соответственно, получить возможность уйти на больничный.

Чтобы участвовать в эксперименте, достаточно воспользоваться мобильным приложением "Мой налог". Присоединиться можно не позднее 30 сентября 2027 года. Человек самостоятельно выбирает уровень страховой суммы из двух вариантов: до 35 тысяч рублей с ежемесячным взносом 1344 рубля либо до 50 тысяч рублей со взносом 1920 рублей. Взносы необходимо уплачивать не менее шести месяцев подряд - только после этого возникает право на выплату пособия по временной нетрудоспособности. При этом закон предусматривает, что все перечисленные средства засчитываются в страховой стаж.

Порядок подсчета этого стажа как раз и утвердил Минтруд. "Периоды деятельности самозанятых, добровольно перечислявших взносы, будут подтверждаться документами территориальных органов Социального фонда. Важно, что самозанятый может в любой момент изменить размер страховой суммы или вовсе отказаться от участия - механизм гибкий и адаптирован под реальные возможности человека", - пояснил "Российской газете" депутат Госдумы (фракция "Единая Россия"), член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Параллельно ведомство усиливает контроль за тем, чтобы работодатели не использовали статус самозанятого для подмены трудовых отношений. Введен новый индикатор риска: если более десяти человек сначала работали в организации по трудовым договорам, а в следующем квартале заключили с ней или с аффилированными структурами гражданско-правовые договоры как самозанятые с доходом выше 25 тысяч рублей в месяц, это сигнал для трудовой инспекции.

"Напомню, закон уже запрещает бывшему работодателю в течение двух лет привлекать своих экс-сотрудников как самозанятых. Эксперимент ограничен по времени, но его запуск - важный шаг. Он позволяет миллионам людей, которые работают на себя, получить реальную социальную защиту, сохраняя при этом удобный налоговый режим", - отметил Никита Чаплин.

В России действует общедоступный реестр работодателей, у которых зафиксированы случаи нелегальной занятости. Он публикуется на официальном сайте Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Единственным критерием для включения работодателя в реестр является нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью. Это может быть как подмена трудовых отношений договорами гражданско-правового характера, так и отсутствие официально оформленных отношений с работником вовсе.

При этом компания попадает в реестр только после вступления в законную силу постановления об административном правонарушении и находится в нем год. Если в течение этого времени компания не привлекается к административной ответственности из-за нелегальной занятости, она исключается из реестра.