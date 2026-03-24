Мигрантам в РФ предлагают вакансии с зарплатой 380 тысяч рублей

Наиболее высокие заработные платы в РФ предлагают мигрантам на должности председателя правления — 380 тысяч рублей, менеджера по образовательной деятельности — 303 тысячи рублей и директора по производству — 255 тысяч рублей. Это следует из данных Министерства труда России, которые проанализировало РИА Новости.

Так, иностранным работникам предлагается должность председателя правления в Москве с заработной платой в 380 тысяч рублей ежемесячно, менеджера по образовательной деятельности в Удмуртии с доходом 302 863 рублей в месяц и директора по производству в Амурской области на 255 тысяч рублей.

Также зарплату в 250 тысяч рублей в месяц обещают начальнику участка в строительстве в Красноярском крае, директору центра в Москве и вице-руководителю кружка в Татарстане. В Красноярском крае мигрантов приглашают на должности прорабов, начальника склада горюче-смазочных материалов с зарплатой в 230 тысяч рублей в месяц. Столько же предлагают директору департамента в столице и токарю в Ямало-Ненецком автономном округе.

Самые небольшие заработные платы не превышают 25 тысяч рублей. В основном такие вакансии размещены во Владимирской и Самарской областях. Наименьший доход в 23,5 тысячи рублей может получать шеф-повар в Смоленской области, сказано в статье.

Министр труда и соцзащиты России Антон Котяков 13 марта сообщил, что в прошлом году доходы граждан продолжали расти. По его словам, средняя зарплата за данный период увеличилась на 13,5 процента.