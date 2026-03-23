Зарплата «в конверте»: россиян предупредили о штрафах и потере привилегий

Схемы оплаты труда без официального оформления и отчислений в Социальный фонд России незаконны как для работодателя, так и для сотрудника. При этом главные риски несет сам работник, теряя пенсионные накопления, право на больничные, декретные и пособие по безработице. Об этом в беседе с Life.ru рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам юриста, распространено заблуждение, что ответственность за «серые» выплаты лежит только на компании. Однако работник также обязан платить НДФЛ со своих доходов. Если налоговая выявит факт неофициальных выплат, с сотрудника взыщут недоимку и штраф в размере 40% от неуплаченной суммы.

Кроме налоговых рисков, «конвертная» зарплата оборачивается серьезными социальными потерями. Размер больничных, декретных и будущей пенсии рассчитывается исходя из официального дохода. Также возникают трудности с получением ипотеки: банки оценивают платежеспособность клиента только по подтвержденным поступлениям.

Хаминский рекомендует по возможности отказываться от неофициальных схем. Если же выбора нет, важно сохранять любые подтверждения выплат — ведомости, смс-сообщения, электронные письма. В случае нарушений следует обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или ФНС.