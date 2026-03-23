Россиянам напомнили о штрафах за опасные растения на участке

В марте вступили в силу изменения в лесное законодательство, напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.

Теперь владельцы земельных участков и лица с публичным сервитутом обязаны уничтожать на своей территории опасные инвазивные растения — чужеродные виды, которые угрожают экосистемам, биоразнообразию, а также могут вредить здоровью людей и экономике.

— Игнорирование требований — это не только штрафы, но и риск для природы и людей. В перечень опасных видов включены борщевик Сосновского и клён ясенелистный (американский), — отметили в ведомстве.

Для граждан размер штрафа составляет от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, для юридических — от 400 до 700 тысяч рублей, сообщает «Радио 1».

В то же время дачники могут получить штраф за неуничтожение борщевика Сосновского и других опасных растений на земельных участках.

