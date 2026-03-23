В России хотят расширить контроль за безналичными доходами физлиц. Правительственная комиссия одобрила такой законопроект, сообщил источник РИА Новости.

Согласно поправкам, Банк России обяжут передавать в ФНС сведения о россиянах, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов. Если в Налоговый кодекс внесут изменения, то соответствующие органы смогут запрашивать выписки по счетам таких лиц в других банках даже без проверок. Таким образом власти хотят усилить идентификацию владельцев счетов и расширить контроль за их безналичными доходами. Помимо этого, изменения предлагается внести в законы о налоговых органах и противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Так, предполагается, что ФНС будет передавать ЦБ сведения об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц, не являющихся ИП; о получении физлицами права использовать электронные платежные средства, а также о его прекращении.

При этом ИНН станет обязательным для идентификации клиента. А для упрощенной версии добавят СНИЛС, полис ОМС и водительские права.

Законопроект расширяет информационный обмен между ФНС и Центральным банком в рамках мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики пишет РИА Новости.