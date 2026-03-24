Какие переводы банки могут приравнять к предпринимательству

Регулярные поступления денег на карту от третьих лиц, которые не значатся в списке контактов человека, станут явным признаком ведения предпринимательской деятельности. Банки будут фиксировать такие операции, предупредил в беседе с НСН руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко.

© Газета.Ru

На факт коммерческой сделки также часто указывают сопровождающие сообщения – когда покупатели при переводе средств пишут, что это плата за товар или услугу. Также признаком предпринимательства может стать превышение определенного лимита, то есть регулятор может установить максимальную сумму, которую человек может получать на свой счет, отметил эксперт.

«Причем вот эта тема часто пересекается еще и с темой так называемых дропперов, которые принимают на свои счета деньги от мошенников. Поэтому, с моей точки зрения, там пощады вот этим ребятишкам и каких-либо послаблений не будет», — подчеркнул Пушко.

Предпринимаемые меры он назвал оправданными с точки зрения уклонения от налогов, подчеркнув, что это поможет «»обелить экономику» и вывести из серой зоны нарушителей.

«Если речь идет о добросовестных гражданах, которые уплачивают налоги, то, я думаю, что им бояться нечего», — заключил эксперт.

Напомним, правительство одобрило законопроект, который обяжет Центробанк передавать в ФНС сведения о гражданах, получающих на банковскую карту деньги без уплаты налогов. Речь идет о счетах с признаками поступления доходов от предпринимательской деятельности. ФНС будет отправлять в Банк России данные об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц, не являющихся предпринимателями.