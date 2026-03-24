Россиянам рассказали о переводах, которые могут расценить как уход от налогов

Руководитель проекта Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ Александр Пушко предупредил, что регулярные поступления на карту от лиц, не входящих в список контактов, банк может расценить как признак предпринимательской деятельности.

«Во-вторых, иногда покупатели пишут, что оплата за тот или иной товар или за такую-то услугу, что прямо указывает на то, что это коммерческая сделка», — сказал Пушко в беседе с НСН.

По словам специалиста, эта мера направлена на обеление экономики и повышение собираемости налогов, поэтому добросовестным гражданам, уплачивающим налоги, опасаться нечего.

