ФНС напомнила майнерам о сроках предоставления первых деклараций

Индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся майнингом криптовалют, впервые должны отчитаться о доходах за 2025 год не позднее 13 апреля, сообщает Федеральная налоговая служба.

«Напоминаем, что не позднее 30 апреля ИП и физлица-майнеры впервые должны отчитаться о доходах за 2025 год», – заявили в налоговой.

В декларации необходимо указать доходы, полученные как от самого майнинга цифровой валюты, так и от последующей продажи криптовалюты. Майнинг в России был легализован с 2025 года, и теперь им могут заниматься как индивидуальные предприниматели, так и физические лица.

Для ИП предусмотрена обязательная регистрация в специальном реестре ФНС – на начало текущего года в нем было уже более 1 тыс. участников. Физическим лицам регистрироваться не требуется, однако они обязаны соблюдать лимит по потреблению электроэнергии: не более 6 тыс. киловатт-час ежемесячно.

ФНС уточняет, что для расчета налоговой базы опубликована информация о рыночных котировках цифровых валют и объемах торгов на иностранных биржах. Налогоплательщики могут сами выбрать котировку одного из признанных организаторов торгов для расчета дохода по каждой операции.

Федеральная налоговая служба расширила функционал личных кабинетов налогоплательщиков специальной формой для таких отчетов.

