Россиян предупредили о резком росте цен на маркетплейсах

Доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» кандидат экономических наук Лариса Каменская сообщила о возможном росте стоимости товаров на маркетплейсах в связи с изменениями правил торговли, которые предлагает Минпромторг. Как уточнила она, речь идет о подорожании на 15%, передает News.ru.

Таким образом, она прокомментировала предложение, согласно которому онлайн-платформы не должны участвовать в формировании конечной стоимости товаров, а это право должно быть предоставлено только продавцам.

Онлайн-платформы сократят использование программ лояльности и инструментов для стимулирования покупательского интереса. Отмена кешбэков, акций, бонусов и скидок затруднит деятельность продавцов и спровоцирует рост цен на товары примерно на 15%, отметила Каменская.

Экономист отмечает, что запрет на краткосрочные скидки и распродажи будет иметь неоднозначные последствия для покупателей. С одной стороны, рынок потеряет привычный объем таких акций, что может привести к увеличению конечной стоимости товаров, хотя и сделает ее более предсказуемой. С другой стороны, цены станут более прозрачными: исчезнет практика резких колебаний стоимости после окончания акций, полагает эксперт.

О том, что Министерство промышленности и торговли предложило запретить маркетплейсам влиять на ценообразование товаров, сообщили ранее СМИ. Ведомство считает, что устанавливать стоимость товаров должны только продавцы.