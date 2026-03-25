Ежегодная индексация пенсий: кому положено повышение и на сколько

С 1 апреля 2026 года в России пройдет ежегодная индексация социальных пенсий и государственного пенсионного обеспечения. Повышение составит 6,8% и затронет около 4,3 млн человек, сообщает Life.ru.

Выплаты увеличат гражданам, не накопившим нужный стаж для страховой пенсии, инвалидам всех групп, включая детей-инвалидов, а также детям, потерявшим одного или обоих родителей. Размер индексации привязан к росту прожиточного минимума пенсионера, который с начала года увеличился на 1038 рублей — до 16 288 рублей.

После индексации пенсия по старости для граждан без стажа составит 8622 рубля (ранее — 8072), инвалиды I группы с детства будут получать 20 712 рублей вместо 19 394, дети-инвалиды — 20 712 рублей. Если общий доход пенсионера окажется ниже регионального прожиточного минимума, ему назначат социальную доплату.

Особое повышение ждет тех, кому исполнилось 80 лет в марте. С 1 апреля фиксированная выплата страховой пенсии для них увеличится вдвое — с 9584 до 19 169 рублей, плюс начнет начисляться пособие по уходу в размере 1413 рублей. В итоге общая прибавка составит почти 11 тысяч рублей.

Кроме того, на 6,8% вырастут выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Это коснется участников Великой Отечественной войны, блокадников, военнослужащих по призыву, космонавтов, летчиков-испытателей, а также граждан, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф. Подавать заявление не требуется — индексация происходит автоматически.