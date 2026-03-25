Минстрой сообщил о подготовке закона об электронных платежках ЖКХ

Завершена работа над законодательной инициативой по внедрению цифровых квитанций для оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщил первый замглавы Минстроя Александр Ломакин.

Законопроект готов, он предусматривает внедрение электронного платежного документа, пояснил Ломакин, передает РИА «Новости».

Также чиновник добавил, что правительство приняло постановление, которое вводит механизм взыскания долгов за коммунальные услуги в электронном виде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минцифры анонсировало направление квитанций за коммунальные услуги в личные кабинеты на портале госуслуг.