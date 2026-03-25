Запрет испытательного срока: новый закон может оставить матерей без белой зарплаты

Новый закон, запрещающий испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, может обернуться дискриминацией и уходом рынка труда в серую зону. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян.

По его словам, испытательный срок изначально был механизмом, позволяющим обеим сторонам присмотреться друг к другу и при необходимости быстро расстаться. С экономической точки зрения сотрудник в первые три месяца либо приносит убытки, либо выходит в ноль, и только с четвертого месяца начинает давать отдачу. Вмешательство государства в трудовые отношения и ущемление прав работодателя, считает эксперт, приведет к тому, что бизнес начнет искать обходные пути.

Работодатели, по его мнению, начнут отказывать матерям с маленькими детьми под формальными предлогами, чтобы не связываться с категорией, увольнение которой теперь сопряжено с серьезными сложностями. Особенно остро проблема затронет женщин в разводе. Альтернативой станут серые схемы: неофициальное трудоустройство, подмена трудовых отношений самозанятостью или выплата зарплаты «в конверте».

Мурадян напомнил, что трудовые споры в подавляющем большинстве случаев выигрывают работники, и суды чаще встают на их сторону. Поэтому работодатели будут негласно избегать найма мам с детьми до трех лет, опасаясь трудностей с возможным увольнением.