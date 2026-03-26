Путин ограничил вывоз наличных рублей и золотых слитков из РФ в ЕАЭС
В России ограничат вывоз наличных рублей и золотых слитков в государства - члены Евразийского экономического союза.
Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.
Так, с 1 апреля этого года физическим лицам запрещено вывозить из России в ЕАЭС наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США по официальному курсу Центробанка на день вывоза.
При этом в документе говорится, что запрет на вывоз наличных рублей для юрлиц и индивидуальных предпринимателей действует вне зависимости от суммы.
Исключением станут случаи вывоза средств за рубеж через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством.
Обязательное условие - наличие банковских выписок или других документов, подтверждающих снятие средств со счетов.
Кроме того, c 1 мая 2026 года вводится запрет на вывоз из России аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов. Ограничение распространяются на физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Исключение сделано для вывоза драгметалла через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Кневичи (Владивосток) при наличии разрешения, выданного Федеральной пробирной палатой.
Для юрлиц и ИП предусмотрена возможность вывоза золота в государства, не являющимися членами ЕАЭС, без ограничений по весу при соблюдении установленных процедур.
Кредитным организациям разрешено вывозить валюту и драгметаллы без ограничений.
Напомним, что в ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.