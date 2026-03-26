Путин ограничил вывоз наличных рублей и золотых слитков из РФ в ЕАЭС

В России ограничат вывоз наличных рублей и золотых слитков в государства - члены Евразийского экономического союза.

Соответствующие указы подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, с 1 апреля этого года физическим лицам запрещено вывозить из России в ЕАЭС наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США по официальному курсу Центробанка на день вывоза.

При этом в документе говорится, что запрет на вывоз наличных рублей для юрлиц и индивидуальных предпринимателей действует вне зависимости от суммы.

Исключением станут случаи вывоза средств за рубеж через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством.

Обязательное условие - наличие банковских выписок или других документов, подтверждающих снятие средств со счетов.

Кроме того, c 1 мая 2026 года вводится запрет на вывоз из России аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов. Ограничение распространяются на физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Исключение сделано для вывоза драгметалла через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Кневичи (Владивосток) при наличии разрешения, выданного Федеральной пробирной палатой.

Для юрлиц и ИП предусмотрена возможность вывоза золота в государства, не являющимися членами ЕАЭС, без ограничений по весу при соблюдении установленных процедур.

Кредитным организациям разрешено вывозить валюту и драгметаллы без ограничений.

Напомним, что в ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.