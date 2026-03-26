Минфин объяснил новые правила денежных переводов

С 1 апреля в России вступят в силу новые правила, касающиеся совершения денежных переводов. Однако они не затронут физических лиц. Об этом в четверг, 26 марта, предупредили в пресс-службе Министерства финансов РФ.

— Обновленный приказ не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу денежных средств между физлицами, — говорится в материале.

Приказ содержит в себе перечень, который устанавливает правила перевода средств для оплаты налогов, сборов, штрафов и иных платежей. Нововведения затронут перечисление средств, формирующих доходы бюджетной системы России. В частности, это деньги, которые перечисляют на казначейские счета, или средства, которыми оплачивают услуги или выполненную работу автономных учреждений, уточнили в Минфине.

Статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов до этого заявил, что Минфин России в настоящее время не рассматривает введение дополнительного налогообложения банковских операций. По его словам, ведомство продолжает мониторить правоприменение изменений, принятых в прошлом году.