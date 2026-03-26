В России с 1 апреля изменятся правила перевода денежных средств

В России с 1 апреля меняются правила перевода денежных средств.

Об этом рассказала магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, отметив, что изменения имеют не концептуальный, а технический характер.

«Например, если раньше в реквизитах «плательщика» было достаточно указать краткое наименование или просто ИП, с 1 апреля будет необходимо указать полное или сокращённое наименование юридических лиц и банков, а физическим лицам теперь нужно указывать полностью фамилию, имя и отчество», — передаёт РИА Новости.

Что касается ИП, то им следует указывать имя полностью и правовой статус, а физлицам — не только полное имя, но и вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика. Реквизит «назначение платежа» должно содержать исчерпывающую информацию о наименовании товаров (работ, услуг), номера и даты договоров, товарных документов.

По словам Валишвили, соответствующие изменения направлены на совершенствование национальной платёжной системы и обеспечения её соответствия международному стандарту.

