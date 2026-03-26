Сенатор напомнил о праве пенсионеров в РФ на разовую матпомощь

Пенсионеры в России в этом году сохраняют право на разовую материальную помощь при наступлении трудной жизненной ситуации, напомнил сенатор Игорь Мурог.

По словам сенатора, такая поддержка оказывается как на федеральном, так и на региональном уровне. Решение о предоставлении разовой помощи принимается адресно.

В частности, она предусмотрена для случаев, связанных с необходимостью дорогостоящего лечения, с утратой имущества вследствие пожара или затопления, со смертью кормильца и другими тяжелыми обстоятельствами.

"Для оформления выплаты необходимо обращаться в органы социальной защиты по месту жительства с заявлением и комплектом подтверждающих документов - например, справками из медицинских учреждений, актами МЧС, чеками о расходах", - перечислил Игорь Мурог в беседе с RT.

Также есть надбавки для отдельных категорий (инвалиды, ветераны, сельские пенсионеры), отметил он.

Например, в случае чрезвычайной ситуации итоговый размер матпомощи рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от ситуации в конкретной семье (количество пострадавших, состояние жилья после ЧС и другие факторы).

Заявления по различным выплатам обычно рассматриваются в течение 10-30 дней, а при чрезвычайных ситуациях сроки могут быть сокращены, добавил Мурог.