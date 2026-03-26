Минфин объяснил, для кого изменятся правила перевода денег с 1 апреля

Правила перевода денежных средств между физическими лицами не меняются. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

В ведомстве указали, что с 1 апреля вступают в силу обновленные правила перевода денег.

«Обновленный приказ не содержит концептуальных нововведений и не затрагивает операции по переводу денежных средств между физлицами», — говорится в сообщении, опубликованном в канале Минфина в MAX.

Отмечается, что в новой редакции документ определяет правила перевода средств:

для уплаты налогов и других платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов;

иных платежей, поступающих на казначейские счета, открытые в органах Федерального казначейства;

платежей за выполнение работ;

оказание услуг автономными учреждениями.

В министерстве заявили, что с 1 апреля 2026 года регулируются правила заполнения реквизитов исключительно для переводов в бюджетную систему РФ (налоги, сборы, штрафы) и платежей на казначейские счета, подчеркнув, что обычные переводы между гражданами этот документ не затрагивает.