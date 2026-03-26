ЦБ назвал долю россиян со сбережениями

Примерно у 30-40 процентов россиян есть сбережения, у оставшейся части нет сформировавшейся финансовой подушки безопасности. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Угрозы обесценивания накоплений для тех, у кого есть сбережения, в обозримом будущем не предвидится, отметила руководитель регулятора.

«Они должны понимать, что их деньги не обесценятся», — резюмировала Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Доля россиян без сбережений остается на высоком уровне, отмечала ранее она. Именно граждане с невысокими доходами в наибольшей степени страдают от разгона цен. Еще одной уязвимой категорией населения Набиуллина назвала людей без доходов от банковских вкладов и депозитов. Их также много, поясняла глава ЦБ.

Значительная часть россиян, у которых есть сбережения, в свою очередь, оказалась не готова их тратить на фоне общей экономической неопределенности в стране. Участники рынка объяснили растущую склонность граждан к осторожной модели финансового поведения в том числе опытом 1990-х, когда положение ряда граждан резко ухудшилось.