Вступают в силу новые правила предоставления рассрочки

С 1 апреля вступает в силу закон, который вводит жёсткое регулирование рассрочки. Предоставлять её гражданам смогут только компании, прошедшие отбор Банка России, а условия договоров станут едиными и прозрачными для всех участников. Покупатели получат новые гарантии — от запрета скрытых комиссий до права на досрочное погашение без штрафов, но столкнутся с ограничениями по срокам и суммам. Станет ли новая система защитой для потребителя или ударит по доступности покупок — разбирался «МК».

© Московский Комсомолец

Шесть месяцев на всё

Рынок рассрочки в России готовится к значительным сдвигам. С 1 апреля 2026 года вступает в силу закон, который ставит этот финансовый сегмент под жёсткий контроль государства.

Сейчас рассрочка регулируется лишь общими нормами Гражданского кодекса: там прописаны права продавца при просрочке, базовые требования к информированию и всё. Новый закон — это уже система, где появляется надзор Банка России, чёткие гарантии и ограничения. Давать рассрочку смогут только те компании, которые попадут в специальный реестр ЦБ РФ. А путь туда открыт лишь для фирм, которые создадут полноценные юридические лица — «общества с ограниченной ответственностью» (ООО) или «акционерные общества» (АО), будут иметь собственный капитал не менее 5 млн рублей и действующий сайт в российской доменной зоне, а также безупречную деловую репутацию руководства. По сути, регулятор отфильтровывает компании-«однодневки» и оставляет на этом поле только профессионалов.

Для любителей же оплачивать товары и услуги долями новый закон прописывает следующие ограничения:

Максимальный срок рассрочки теперь составит 6 месяцев с апреля 2026 года, а с 2028-го он сократиться до 4 месяцев.

Никаких скрытых наценок. Стоимость товара при оплате сразу и в рассрочку должна быть идентичной. Запрещены любые комиссии «за выдачу» — рассрочка становится по-настоящему беспроцентной.

Рассрочка на сумму до 50 тыс. рублей не попадает в кредитную историю — это мера направлена на защиту рейтинга заёмщика.

Потолок для неустойки — не более 20% годовых от просроченной суммы. Даже если что-то пойдёт не так, штрафные санкции будут предсказуемыми и соразмерными.

Досрочное погашение — без штрафов, в любой момент.

Такое регулирование, по задумке законодателей, снижает риски для потребителей, повышает прозрачность рынка и создаёт равные условия для добросовестных игроков. Для бизнеса — это сигнал, что работать нужно честно и профессионально, капитал — наращивать, а репутацию — беречь. Для гражданина же рассрочка благодаря новому закону становится понятным финансовым инструментом.

Конец «дикой» оплаты частями

Как подчеркнула замруководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Алла Храпунова, жители страны привыкли к прозрачности и понятным правилам предоставления финансовых продуктов. Между тем рассрочка не подпадала под определение финансового продукта, хотя фактически являлась таковой.

«Потребителям по-прежнему непросто понять различие между рассрочкой и иными финансовыми продуктами, — уверена наша собеседница. — Необходимо проводить разъяснительную работу для корректного восприятия. Кроме того, гражданам важно знать, что теперь информация о рассрочке будет дополнять данные о кредитной нагрузке».

Отдельно стоит отметить, что регулирование исключит недобросовестных участников рынка, а также побудит граждан более взвешенно относиться к дополнительной финансовой нагрузке. Сейчас рассрочка берётся зачастую импульсивно, без достаточной оценки: развитие финансовой культуры необходимо и в данной области, отметила Храпунова.

У вступающего в силу регулирования рассрочки есть как очевидные преимущества для россиян, так и недостатки. Так, по словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, главный плюс — это защита потребителя, так как убираются скрытые комиссии, цена становится прозрачной, появляется ограничение по штрафам и право досрочного погашения без переплат. По сути, рассрочка становится ближе к классическому кредиту с понятными условиями.

Второй плюс заключается в том, что рынок «очищается»: случайные игроки и «серые схемы» будут уходить, останутся крупные и более надежные компании.

Без комиссий, но с ограничениями

Но есть и минусы. Так как для компаний теперь резко повышается «порог входа» в предоставление этого сервиса, малый бизнес и индивидуальные предприниматели (ИП) просто не смогут соответствовать требованиям по капиталу и структуре, и для них этот инструмент продаж фактически закрывается. Еще один момент стоит отметить: бизнесу теперь сложнее компенсировать риски, ведь раньше он это делал через комиссии или разную цену товара, а теперь такой возможности нет, но расходы никуда не исчезают, указал эксперт.

И не удивительно, что все это повлияет в итоге на ассортимент и широту выбора у покупателей. «Нововведения, по всей вероятности, сократят количество предложений по рассрочке, так как часть их операторов может отсеяться, — полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. — Это в свою очередь может несколько снизить доступность сервисов рассрочки для покупателей. Что же касается отдельных товарных категорий, то, по-видимому, у людей снизятся возможности по приобретению дорогих товаров, поскольку уменьшение срока рассрочки повысит разовый ежемесячный платеж».

Предложений станет меньше. В первую очередь с рынка уйдут небольшие сервисы и сами продавцы, которые давали рассрочку напрямую. По словам Чернова, останутся либо крупные финтех-игроки, либо банки. «Больше всего пострадают категории, где рассрочка была ключевым драйвером продаж, — это электроника, бытовая техника, мебель, обучение, онлайн-сервисы, — прогнозирует аналитик. — Там доля покупок «в долях» очень высокая. Часть этих товаров просто перейдет на банковские кредиты или кредитные карты. Но это уже другой продукт, с процентами и более жесткой оценкой заемщика».

Итог простой: рынок станет более прозрачным и безопасным, но менее гибким. Для потребителя это плюс в плане защиты, но минус в плане выбора и доступности. Россиянам же теперь главный совет —- смотреть не только на слово «без переплат» при покупке товаров в рассрочку, но и на итоговую его цену и срок погашения, подытожил свои рассуждения Чернов.