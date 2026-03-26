Россиянам разъяснили, как оплачивается работа и начисляются выплаты в мае

Майские праздники в 2026 году будут короче, чем в предыдущие годы. Согласно производственному календарю, россияне отдыхают два периода: с 1 по 3 мая (пятница, суббота, воскресенье) в связи с Праздником Весны и Труда, а также с 9 по 11 мая (суббота, воскресенье, понедельник) в связи с Днем Победы. Об этом "Российской газете" рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция "ЛДПР").

Всего на майские праздники приходится шесть нерабочих дней. Между двумя праздничными периодами - полноценная пятидневная рабочая неделя с 4 по 8 мая, добавил депутат.

"Статья 112 Трудового кодекса РФ устанавливает исчерпывающий перечень нерабочих праздничных дней, - поясняет управляющий партнер юридической компании "Орленко и партнеры", кандидат юридических наук Василий Орленко. - В мае 2026 года таковыми являются 1 и 9 мая. Поскольку 9 мая выпадает на субботу, в силу части 2 статьи 112 ТК РФ выходной день переносится на следующий рабочий день - 11 мая 2026 года".

Он добавил, что 8 мая является сокращенным предпраздничным днем в соответствии со ст. 95 ТК РФ. Продолжительность рабочего дня или смены 8 мая должна быть на 1 час меньше. При этом 8 мая оплачивается в стандартном размере.

Как оплачивается работа в майские праздники?

Для тех, кто вынужден работать в майские праздники, правила оплаты регулируются статьей 153 Трудового кодекса, напомнил Каплан Панеш. "Если сотрудник получает оклад, работа в нерабочий праздничный день 1 или 9 мая оплачивается следующим образом: если работа производилась в пределах месячной нормы рабочего времени - не менее чем в одинарном размере дневной или часовой ставки сверх оклада; если работа производилась сверх нормы - не менее чем в двойном размере дневной или часовой ставки сверх оклада", - пояснил депутат.

Работодатель не имеет право заставлять работников выходить на работу в праздничные дни 1 и 9 мая, говорит Василий Орленко.

"Исключение - непредвиденные работы, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации. Однако даже в таком случае на работу в праздники требуется письменное согласие работника", - напоминает юрист.

По его словам, в случае привлечения сотрудника к работе в праздники работодатель должен или оплатить работнику день работы в праздник в двойном размере, или оплатить в обычном размере, но при этом дополнительно предоставить день отгула в будущем (сам отгул не оплачивается).

"Окончательный выбор компенсации - двойная оплата или обычная оплата и отгул - осуществляется работником, но "по умолчанию" используется двоичная оплата. Если работник предпочел все-таки вариант с отгулом, он может воспользоваться им в течение года", - добавляет Василий Орленко.

Для сдельщиков и работников на тарифных ставках действуют аналогичные правила с оплатой не менее чем в двойном размере, отмечает Каплан Панеш. При расчете важно учитывать, что в базу для начисления должны входить не только оклад, но и все компенсационные и стимулирующие выплаты.

"Роструд разъяснил, что при определении размера оплаты за работу в выходные и праздничные дни работодатель обязан суммировать тарифную ставку, все компенсации и стимулирующие бонусы. Работник имеет право выбора: вместо повышенной оплаты он может взять другой день отдыха. В этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит", - говорит депутат.

По его словам, при сменном режиме работы 1 и 9 мая оплачиваются как праздничные дни в любом случае - даже если эти дни выпадают на смену по графику. Остальные дни майских выходных (2, 3, 10, 11 мая) для сменных работников являются обычными днями по графику, если их смена выпала на эти числа, и оплачиваются в стандартном порядке.

Как получать пособия и пенсии?

Праздничные дни не влияют на сумму причитающейся пенсионеру пенсии. Тем не менее, возможны особенности, связанные с датой ее выплаты, говорит Василий Орленко. Пенсионеры, получающие пенсию "Почтой России", могут надеяться на досрочную доставку пенсии. Если дата получения пенсии совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, доставку могут произвести заранее, в пределах 3 рабочих дней до указанной даты.

Например, пенсионерам, обычно получающим пенсию 9 числа, она может быть доставлена в период с 6 по 8 мая, поясняет юрист. Досрочный характер выплаты не меняет размера пенсии. Пенсионеры получат сумму в полном объеме.

"Вместе с тем, хотел бы обратить внимание на то, что в Правилах выплаты пенсии говорится о "возможности" досрочной доставки пенсии, а не об обязанности. Поэтому Почта России, если даты доставка пенсии совпала с праздничным днем, имеет право доставить пенсию и позже, после праздничного дня, - добавляет Василий Орленко. - Однако в последние годы Почта России идет навстречу пенсионерам и практически всегда старается доставить пенсию раньше. Аналогично, подавляющее большинство банков старается перевести пенсию на счет пенсионера до наступления праздничных дней".

Конкретные даты выплат устанавливаются региональными отделениями Социального фонда, и получателям рекомендуется заранее уточнить график в местных отделениях или через портал Госуслуг, отмечает Каплан Панеш.

Какая будет в итоге зарплата за май?

Работники на окладе получат полную заработную плату за май, несмотря на то, что рабочих дней в месяце меньше обычного. Оклад не уменьшается из-за наличия праздничных дней - это гарантия, закрепленная трудовым законодательством, отмечает Каплан Панеш.

Если сотрудник привлекался к работе в праздничные дни и выбрал повышенную оплату, сумма в расчетном листке за май будет выше обычной. Если выбрал отгул - оплата будет стандартной, а дополнительный день отдыха можно использовать позже.

Василий Орленко также напомнил, что согласно ст. 112 ТК РФ наличие в календаре нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

Что делать, если отказали в оплате работы в праздники?

В случае, если работодатель отказывается оплатить работу сотрудника 1 или 9 мая по правилам статьи 153 ТК РФ, то есть в двойном размере или с предоставлением отгула, работнику необходимо зафиксировать факт работы в праздничный день, рекомендует Василий Орленко. Это можно сделать, получив табель учета рабочего времени или письменное распоряжение. Также подойдет и видеозапись, из которой можно установить дату выхода на работу.

Затем следует направить работодателю письменное требование о перерасчете и доплате. "При отсутствии реакции необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда с жалобой, - отмечает юрист. - Если при этом у работника не брали письменное согласие на работу в праздник, а потребовали выйти под угрозой увольнения, обязательно нужно отметить это в жалобе". Также можно подать иск в суд о взыскании недоначисленной заработной платы.