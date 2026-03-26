Россияне стали использовать ломбарды вместо кредитов

Россияне все чаще стали выбирать ломбарды в качестве альтернативы кредитам. Об этом в своем исследовании сообщает Mash Money.

В Москве премиальные ломбарды превратились в параллельный рынок для владельцев Rolls-Royce, Patek Philippe и коллекционных украшений. По данным Банка России, объем займов под залог имущества в первой половине 2025 года достиг 190 млрд рублей, а общий портфель рынка в России аналитики оценивают в 300–350 млрд.

За последние три-четыре года сектор вырос на 30–50%. Причина не в увеличении числа клиентов, а в росте среднего чека — ежегодно заключается 2–2,3 млн договоров. Эксперты связывают это со скачком цен на золото в 2024 году и ужесточением банковского кредитования.

«Часть клиентов, которые раньше могли брать необеспеченные кредиты, постепенно перетекают в ломбарды», — объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Основой бизнеса по-прежнему остается золото: 80–90% займов выдаются под ювелирные украшения. Однако все чаще в ломбардах появляются люксовые часы — Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, автомобили Bentley, Rolls-Royce, а также предметы искусства. Например, в одном из московских ломбардов на продажу выставлены картины Айвазовского за $400 тысяч, Верещагина — за $185 тысяч и Коровина — за $455 тысяч. Однако эксперты предупреждают: подлинность таких вещей не всегда подтверждена, а покупатель полагается только на репутацию места.

Портрет клиента тоже изменился. Сегодня в ломбарды все чаще обращаются предприниматели и владельцы дорогих активов.

«Все больше людей со стабильным доходом используют ломбарды как источник быстрой ликвидности без банковского комплаенса», — отмечает финансовый аналитик Амир Харисов.

Иногда сделки оформляются меньше чем за час, но за скорость приходится платить: ставки достигают 0,2–0,4% в день, или 60–120% годовых, тогда как банковские кредиты обходятся в 15–30%.

Среди постоянных клиентов премиальных ломбардов — публичные фигуры, но чаще всего они действуют через представителей, чтобы сохранить конфиденциальность. Телеведущая Маша Малиновская подтвердила, что сама пользовалась услугами ломбардов. Балерина Анастасия Волочкова факты залогов отрицает. Эскортницы также нередко сдают дорогие подарки клиентов, объясняя это скоростью и отсутствием лишних вопросов.

При этом рынок остается непрозрачным. По оценкам участников индустрии, до 30% операций проходят в «серой зоне» — это и реализация краденого имущества, и схемы ухода от налогов. Ломбарды фигурируют в уголовных делах как инструмент мошенников, а также становятся местом, где всплывают похищенные коллекционные монеты и драгоценности.

