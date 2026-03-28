В России рассказали о ловушке для самозанятых

Самозанятые оказались в ловушке, потому что их толкают в «серую» зону, а кредиты давать отказываются, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»). Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

© Lenta.ru

Депутат отметил, что в России самозанятых граждан официально должны кредитовать, но по факту все происходит абсолютно иначе. Он ткже напомнил, что с 2019 года, когда стартовал эксперимент по налогу на профессиональный доход, в этом статусе официально работают уже миллионы россиян.

«Они платят налоги, получают легальные справки о доходах через приложение "Мой налог", добросовестно исполняют свои обязательства перед государством, а по факту получают закрытый доступ к банковскому кредитованию. С 1 апреля 2026 года ситуация только усугубилась. ЦБ запретил банкам учитывать при оценке заемщика любые доходы, кроме официально подтвержденных через систему "Цифровой профиль" из ФНС и Социального фонда», — указал парламентарий.

Панеш добавил, что формально самозанятые могут подтвердить доход справкой из приложения «Мой налог», но на практике банки относятся к этому скептически. Он объяснил, что скоринговые системы банков заточены под классическую схему: справка 2-НДФЛ, «белая» зарплата, стабильный трудовой стаж на одном месте. Самозанятый для банка — это «рисковая» категория, даже если его реальные доходы в разы превышают зарплату офисного работника, добавил депутат.

"В итоге люди, которые сделали все, чтобы работать легально, оказываются в худшем положении, чем те, кто продолжает получать «серую» зарплату, но при этом может взять справку 2-НДФЛ у работодателя". Каплан Панеш, депутат

«Необходимо законодательно обязать банки при оценке платежеспособности самозанятых принимать справки о доходах из официального приложения «Мой налог» наравне со справкой 2-НДФЛ. Банки имеют доступ к данным ФНС через систему "Цифровой профиль" — они могут верифицировать доходы самозанятого так же легко, как и доходы наемного работника. Нет никаких технических препятствий для того, чтобы сделать это обязательным», — считает Панеш.

Также он отметил, что следует разработать единые методики оценки доходов самозанятых, учитывающие специфику их деятельности: нерегулярный характер поступлений, сезонность, отсутствие трудового стажа как такового. По его мнению, банк должен оценивать не количество лет на одном месте, а реальный денежный поток за последние 12–24 месяца, а также необходимо расширить возможности для самозанятых получать кредиты под залог.

Панеш отметил, что отдельного внимания заслуживает кредитная история самозанятых.

«Нужно внедрить программы «стартового» кредитования для добросовестных самозанятых с небольшими суммами и пониженными ставками, чтобы они могли накопить положительную историю. Я понимаю логику Центрального банка, который стремится снизить закредитованность населения и риски для финансовой системы. Но нельзя решать эту задачу за счет дискриминации тех, кто выбрал легальный путь», — сказал депутат.

