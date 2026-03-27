В Госдуме разъяснили, кого коснутся новые правила переводов денег

Новые требования к указанию информации при уплате налогов, госпошлин, штрафов и страховых взносов, которые вступят в силу 1 апреля, носят технический характер и распространяются только на официальные платежные поручения для бизнеса. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

По его словам, изменения касаются безналичных переводов средств в бюджет. Он пояснил, что речь идет только об официальных платежных поручениях для бизнеса и индивидуальных предпринимателей, а не о переводах обычных граждан. При этом Аксаков отметил, что нововведения важны для защиты средств, так как, по его оценке, мошенники научились использовать упрощенную систему, где указывались не все данные.

Новые требования утвердил Минфин. Они касаются указания информации в распоряжениях клиентов при переводах средств, формирующих доходы бюджетов, а также платежей за выполнение работ и оказание услуг автономными учреждениями.

Согласно новым правилам, которые начнут действовать с 1 апреля 2026 года, в реквизитах «плательщика» юридические лица и банки должны указывать полное или сокращенное наименование. Физическим лицам теперь необходимо указывать фамилию, имя и отчество полностью.