Пенсионеры обязаны своевременно предоставлять Социальному фонду России актуальную информацию о любых изменениях в их жизненных обстоятельствах, поскольку эти изменения напрямую влияют на размер назначаемых пенсий и иных социальных выплат.

Например, изменение места жительства, трудовая деятельность, увольнение или выход на пенсию — все эти ситуации требуют обязательного уведомления, поскольку они могут привести к необходимости перерасчета выплат, сообщает ИА DEITA.RU.

Важно подчеркнуть, что при отсутствии своевременной передачи актуальных данных СФР может продолжать начислять пенсию исходя из устаревших сведений, что может наложить на получателя негативные последствия. Как объяснила в интервью RT бывший сенатор Ольга Епифанова, игнорирование этой обязанности создает риск получения неправильной суммы пенсии или других социальных пособий.

В случае переплат, что может случиться вследствие задержки в обновлении данных, СФР имеет право взыскать излишне перечисленные средства, что может стать неожиданностью для пожилых людей. Это особенно важно учитывать, если пенсионер переезжает из региона в регион или меняет место жительства внутри региона.

Эксперт отметила, что при смене местонахождения, например, при переезде из района Крайнего Севера в центральные регионы России, региональная надбавка за особые условия проживания обычно снимается. Однако, если пенсионер переедет между северными регионами, где применяются определенные коэффициенты, его выплаты могут увеличиться.

Также сохранение или отмена таких надбавок зависит от наличия «северного» стажа, который составляет 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним местностях. В случае наличия этого стажа и при изменении места жительства исполнительные механизмы сохраняют эти надбавки независимо от переезда.

Кроме этого, пенсионерам важно помнить, что необходимо регулярно сообщать СФР о смене фамилии, паспортных данных, а также банковских реквизитов, чтобы исключить возможность задержек или ошибок при выплатах. Обновление этих данных является частью их обязанностей и помогает обеспечивать своевременное и правильное получение положенных социальных пособий и пенсий. Несоблюдение этих правил может привести к различным финансовым неприятностям, поэтому важно соблюдать требования законодательства и своевременно информировать фонд обо всех значимых переменах.