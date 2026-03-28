Сколько стоит накрыть стол на Пасху в 2026 году

Православные россияне уже активно готовятся к Пасхе, планируя накрыть праздничный стол. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, сколько стоят необходимые продукты и почему цена на них растет.

Почему продукты дорожают к Пасхе

Как рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, рост цен на продукты в преддверии праздников — это не уникальное явление для России, а общемировая тенденция.

— Например, к Пасхе традиционно дорожают яйца и куличи, к 8 Марта — цветы, а к Новому году — шампанское и ингредиенты для оливье. Это связано с резким увеличением спроса. Россияне начинают покупать больше определенных товаров, и рынок реагирует ростом цен, — сказал он.

Эксперт отметил, что наиболее сильный рост цен за последнее время показали яйца.

По данным Росстата, в период перед Пасхой рост цен на яйца за неделю вырос на 14–15 процентов. Однако это не означает, что цены будут расти постоянно. Причина таких скачков — временное нарушение баланса между спросом и предложением.

Специалист объяснил, что сельскохозяйственная продукция особенно подвержена таким колебаниям, потому что:

спрос формируют люди, а их предпочтения могут быстро меняться;производители планируют объемы производства, опираясь на опыт прошлого года;если спрос неожиданно вырос, возникает дефицит и, как следствие, рост цен.

— Однако рынок саморегулируется, и как только спрос и предложение выравниваются, цены стабилизируются и вернутся к уровню обычной инфляции. По прогнозам Центрального банка и Минсельхоза, общая продуктовая инфляция в этом году составит 6–7 процентов. Это значит, что в среднем продукты подорожают именно на эту величину. Конечно, по отдельным товарам возможны отклонения, например, свекла может вырасти в цене на 16 процентов, а капуста — всего на 2–3. Но в целом рост цен останется в пределах прогнозируемых значений, — сказал Остапкович.

Сколько стоит отметить Пасху в этом году

В этом году продукты для Пасхи стоят:

кулич — 360–800 рублей;

десяток яиц — 99–153 рубля;

пасха творожная — 750–1500;

набор для окрашивания яиц — 340–650 рублей;

краситель для яиц — 30–80 рублей;

сладости — 500 рублей;

церковная свеча — 30 рублей;

бутылка кагора — 700 рублей.

Ранее стало известно, как сэкономить на пасхальном столе. Сразу после Пасхи скидки на куличи достигают 75 процентов. Это показывает, что себестоимость выпечки намного меньше, сообщил финансовый консультант Александр Патешман. По его словам, изготовить продукты для пасхального стола самостоятельно выйдет гораздо дешевле.