Россияне назвали достойный уровень пенсии

Россияне считают достойной пенсию в 53 500 рублей.

Об этом со ссылкой на опрос портала SuperJob сообщает РИА Новости.

«Достойная пенсия, по мнению россиян, — 53 500 рублей в месяц, что на 7 в процентов ыше показателей опроса, проведенного в октябре 2025. Запросы мужчин традиционно больше, чем женщин: 54 800 против 52 400 рублей соответственно», — говорится в материале исследования, респондентами которого стали 1600 человек.

При этом самыми взыскательными оказались россияне старше 45 лет, назвавшие сумму в 56 200 рублей. Респонденты в возрасте 35-45 лет назвали сумму в 55 800 рублей, а самая молодая категория опрошенных до 35 лет была бы рада пенсии в 50 800 рублей.

При этом обладатели высшего образования в среднем читают достойной пенсию в 55 800 рублей, а россияне со средним профессиональным образованием — 52 100 рублей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала «Ленте.ру», что матери-героини могут получать пенсию выше 100 тысяч рублей.