Раскрыты регионы с колоссальной зарплатой у мигрантов

Семь регионов России предлагают трудовым мигрантам зарплату в размере 200 тысяч рублей. Больше всего вакансий представлено в Красноярском крае и Магаданской области, следует из данных Минтруда, которые изучил ТАСС.

© Московский Комсомолец

В Красноярском крае инженеру предлагают 200 тысяч рублей, производителю работ и начальнику склада — 230 тысяч, начальнику участка — 250 тысяч рублей. В Магаданской области зарплату в 200 тысяч рублей готовы платить геологам, горнорабочим, электрогазосварщикам и слесарям по обслуживанию буровых.

Главный геодезист в Амурской области также будет получать 200 тысяч рублей. Директор департамента в Москве — 230 тысяч рублей. Руководитель кружка в Татарстане — 220 тысяч рублей, его заместитель — на 30 тысяч больше.

Сведения о вакансиях для иностранных работников на 2026 год регионы предоставляют в Минтруд. Высокие зарплаты связаны с дефицитом кадров в этих отраслях и регионах.