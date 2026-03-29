Когда могут перестать платить пенсию: названа причина

Россиянам, которые получают пенсию через «Почту России», необходимо вовремя забирать средства. Если этого не делать в течение полугода, выплаты могут быть приостановлены. О нюансах законодательства, касающихся приостановки и прекращения пенсионных выплат, рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Примерами таковых оснований являются следующие: отсутствие получения страховой пенсии в течение шести месяцев подряд (выплата приостанавливается на шесть месяцев начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок)», – цитирует кандидата наук «РИА Новости».

Как пояснил Балынин, приостановка выплат также грозит людям с инвалидностью, если они пропускают плановое переосвидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы. В такой ситуации пенсию перестают перечислять на три месяца. Еще одним основанием он назвал отсутствие актуальных данных об очном обучении у получателя пенсии по потере кормильца после того, как ему исполнилось 18 лет.

Россияне назвали достойный уровень пенсии

В последнем случае выплаты могут приостановить на шесть месяцев. Срок отсчитывается либо с момента наступления совершеннолетия, если документы об учебе не были предоставлены, либо с даты окончания обучения.

Эксперт предупредил, что если в течение отведенного срока, трех или шести месяцев, гражданин не устранит обстоятельства, ставшие причиной приостановки, выплата будет прекращена полностью. В такой ситуации восстановить перечисление средств можно будет только после подачи нового заявления.

Напомним, в августе 2026 года работающим пенсионерам в России автоматически повысят страховые пенсии по старости. Подавать заявление не потребуется.