Раскрыта неожиданная доля рублевых вкладов в банках России

Доля рублёвых вкладов среди россиян в феврале 2026 года достигла рекордных 95%. Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости на основе статистики Центробанка России.

Показатель вырос на 0,2 процентных пункта по сравнению с январем. Для сравнения: в феврале 2025 года доля рублевых вкладов составляла 94,2%, в 2024 году — 91,2%, в 2023-м — 89,1%, а в 2022-м — 79,6%.

За последние четыре года доля сбережений в национальной валюте увеличилась более чем на 15 процентных пунктов.

Рост интереса к рублёвым вкладам происходит на фоне высокой ключевой ставки, которую Центробанк сохраняет на уровне 15 процентов. Средние ставки по вкладам в крупнейших банках превышают 18%, уточняется в публикации.