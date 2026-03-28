Депутат разъяснил, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать в 2026 году

Собственник не обязан платить за дополнительные услуги, если он лично их не заказывал и не голосовал за них, рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Управляющие организации часто пользуются правовой неграмотностью и включают в квитанции охрану, консьержа или «расширенную уборку» по умолчанию, маскируя их под общедомовые нужды. Это нарушение», — поделился он.

По словам законодателя, любая услуга, которая выходит за рамки минимального перечня работ по содержанию общего имущества, требует явно выраженного согласия собственников.

«Жилищное законодательство разделяет обязательные работы и дополнительные услуги строго по одному признаку: первые направлены на поддержание дома в безопасном состоянии, пригодном для проживания», — отметил он.

Сюда входит уборка лестничных клеток в пределах норматива, вывоз мусора, обслуживание лифтов и внутридомовых сетей, продолжил Панеш.

«Всё, что сверх этого — охрана, видеонаблюдение, услуги консьержа, автоматические шлагбаумы, дополнительная дезинфекция или мытье окон, — относится к дополнительным сервисам. Платить за них собственник обязан только в том случае, если такое решение принято на общем собрании», — пояснил он.

Причём протокол собрания должен быть оформлен в соответствии с законом, подчеркнул депутат.

«Если услуга навязана единоличным решением управляющей компании или председателя совета дома, платёж является незаконным. Собственник вправе написать заявление об исключении этой строчки из платёжного документа и потребовать перерасчёта за предыдущие периоды», — посоветовал он.

И наличие решения собрания автоматически не делает услугу обязательной к оплате для всех, добавил Панеш.

«Документ должен быть легитимным. Обязательными условиями являются кворум не менее 50% голосов от общего числа собственников, надлежащее уведомление о проведении собрания не позднее чем за десять дней, а также правильный подсчёт голосов пропорционально доле в праве общей собственности», — подытожил он.

