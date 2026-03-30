Названа доля россиян с проблемным кредитным рейтингом

Доля россиян с проблемным кредитным рейтингом к началу весны составила 24,5 процента от общего числа заемщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Шкала кредитного рейтинга физических лиц варьируется от 1 до 1000 баллов. Показатель до 570 баллов свидетельствует о проблемах заемщиков с выплатой ежемесячных платежей или наличии просрочек.

По итогам февраля доля граждан с кредитным рейтингом от 1 до 570 баллов остался практически без изменений. Так, в январе показатель составлял 25,15 процента, уточнили в отраслевом бюро. Доля заемщиков с очень высоким кредитным рейтингом (свыше 875 баллов) за отчетный период сократилась до 13,7 процента, с высоким (794-874) — осталась на уровне 44,3 процента, а с удовлетворительным (571-793) — выросла до 17,6 процента.

По данным Центробанка, за прошлый год суммарный объем безнадежных долгов россиян увеличился на треть. Задолженность граждан по кредитам самого низкого качества за 12 месяцев выросла с 1,8 до 2,4 триллиона рублей. Как указывал младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Илья Федорин, в настоящее время фактически каждый 14-й рубль в розничном портфеле банков связан с серьезным риском невозврата.