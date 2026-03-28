Государство вводит ограничение на вывоз из России наличных рублей

С 1 апреля физлицам запрещено вывозить из РФ в страны Евразийского экономического союза (Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию) наличные рубли на сумму, превышающую эквивалент $100 тысяч. Это следует из указа президента, который также налагает запрет на вывоз в ЕАЭС золотых слитков массой более 100 грамм. По словам экспертов, жёсткость меры обусловлена важностью задачи – борьбой с легализацией незаконных доходов и бегством капитала.

В указе говорится, что ограничения вводятся «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов». Исключения будут сделаны в отношении вывоза средств через воздушные пункты пропуска, определяемые правительством. В частности, в страны ЕАЭС можно вывозить аффинированное (999,9 пробы) золото в слитках через московские аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи во Владивостоке при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты.

Вывоз российской валюты потребует наличия банковской выписки, с подтверждением снятия денег со счета физического, юридического лица или ИП, осуществляющего вывоз.

-Речь идет о борьбе с практикой отмывания незаконных доходов, - рассуждает в беседе с «МК» директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. – Один из распространенных способов легализовать такие средства – это их вывоз за границу, в страну, где фактически существует параллельное хождение рублей и местной валюты. Там с их помощью можно «замутить» какой-то бизнес, выручку от которого, на сей раз абсолютно легальную, не составит сложности перевести в безналичной форме на счета в России. Указав, что это доход от деятельности в стране ЕАЭС.

С золотом – схожая история. У нас его покупают за весьма сомнительный по происхождению кэш, потом вывозят, условно, в Казахстан. Там драгметалл благополучно конвертируют в доллары, открывают валютные счета, в общем, делают всё что заблагорассудится. В итоге Россия теряет весьма внушительные суммы, и я не очень понимаю, почему эти ограничения не ввели раньше.

-Физлица, вывозящие в ЕАЭС наличные рубли и золото, являются лишь курьерами, посредниками, или всё же основными бенефициарами этих схем?

-В большинстве случаев это второстепенные персонажи, «денежные мулы». Так называют людей, которые, осуществляя вывоз (или перевод в электронном виде) нелегально добытых средств, действуют по заданию третьих лиц или структур. Их услуги оплачиваются небольшой частью переводимых денег. Таким образом, основные бенефициары не они. Кстати, в ковидном 2020 году только в Соединенных Штатах и Великобритании власти выявили около 100 тысяч «денежных мулов», вербовать которых тогда было намного проще. Не знаю, что в итоге получится у наших властей: способы обхода вводимых с 1 апреля мер контроля, думаю, найдутся.