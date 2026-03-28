ФНС начала взимать налог с банковского кэшбэка

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала считать банковский кэшбэк инвестиционным доходом и взимать с него 15 процентов налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Первым с такой ситуацией столкнулся Никита Стариков, который накопил 480 тысяч рублей бонусами по премиальной карте. Об этом в субботу, 28 марта, сообщила газета «Коммерсантъ».

В 2025 году мужчина разместил на вкладах около восьми миллионов рублей и к январю получил 2,2 миллиона рублей процентного дохода. Эта сумма проходила под порогом налогообложения в 13 процентов, но ФНС добавила к ней кэшбэк, посчитав его доходом от инвестиций.

Управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев назвал ситуацию спорной и обратил внимание на риск двойного налогообложения.

— Ключевая проблема здесь — в том, что считать налоговой базой: всю сумму кешбэка или сумму за вычетом косвенных налогов, которые человек уже заплатил при совершении покупок. Многое зависит от условий договора с банком и от того, как именно формируется кешбэк, — пояснил эксперт в беседе с газетой.

9 февраля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в Налоговый кодекс, согласно которому трудовых мигрантов, работающих на физических лиц, обяжут выплачивать авансовый платеж в рамках НДФЛ.