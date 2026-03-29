Россиянам рассказали о нестраховых периодах для прибавки к пенсии

Граждане могут получить дополнительные баллы и увеличить размер пенсионных выплат за счёт военной службы, декрета или ухода за пожилыми родственниками, сообщила заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

Об этом сообщает агентство «Прайм».

Как следует из материала, государство начисляет специальные баллы за нестраховые периоды. Один год военной службы или присмотра за инвалидом приносит 1,8 балла, что эквивалентно прибавке в 282 рубля в месяц. Уход за вторым ребёнком даёт 3,6 балла (564 рубля), а за третьим и четвёртым — 5,4 балла (846 рублей).

Эксперт подчеркнула, что главным нововведением с 1 января 2026 года стала отмена ограничений для многодетных семей. Ранее в стаж суммарно засчитывалось не более шести лет ухода за детьми, однако теперь это правило полностью отменили. Обязательным условием для фиксации скрытого стажа является наличие хотя бы нескольких дней официальной работы до или после нестраховых периодов.

Для действующих пенсионеров предусмотрена процедура перерасчёта по заявлению в Социальный фонд. Гражданам также порекомендовали заранее проверять выписку из лицевого счёта.

