Раскрыто, кому в мае заблокируют счета в банках

Федеральная налоговая служба (ФНС) России после 20 мая может заблокировать счета россиянам, которые вовремя не задекларируют доходы за 2025 год. Об этом РИА Новости рассказала юрист Оксана Мучараева.

Срок подачи декларации 3-НДФЛ истекает 30 апреля. Через 20 рабочих дней у налогового органа возникает право приостановить операции по счетам. Блокировка действует до момента подачи декларации, после чего решение отменяется.

Декларировать доходы необходимо при продаже недвижимости, получении дорогих подарков не от близких родственников, выигрыше свыше 4 тысяч рублей, сдаче имущества в аренду и доходах из-за рубежа.

Также отчитаться обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты.

Налог, исчисленный в декларации, необходимо оплатить до 15 июля 2026 года. Если счета заблокировали, после подачи декларации ограничения снимут.