За перевозку саженцев и ряда других грузов в багажнике на крыше автомобиля дачникам может грозить штраф, рассказал журналистам адвокат Илья Прокофьев. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт отметил, что сам по себе установленный багажник нарушением не считается. Сложности возникают в том случае, если перевозимый груз выступает за его пределы.

«Сам по себе багажник, пустой, не является нарушением. Но если груз на нем (доски, трубы, лодка, крупный бокс, саженцы) выступает, то это будет являться нарушением», — разъяснил Прокофьев.

Адвокат заметил, что таком случае водителя могут привлечь к ответственности по ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ. Нарушение предусматривает штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Россиян предупредили о штрафах до 700 тыс. руб. за заросшие участки

Юрист Анастасия Билялова уточнила, что груз не должен ограничивать водителю обзор, затруднять управление и нарушать устойчивость транспортного средства, закрывать фары, номера и прочие знаки.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предупредил, что в 2026 году российских дачников начнут штрафовать за неиспользование земли. Он добавил, что размер штрафа составит от 1% до 1,5% кадастровой стоимости земли, но не менее 20 тыс. рублей.