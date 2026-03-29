Стало известно, сколько получают мигранты-водители в России

Мигранты-водители зарабатывают в России 50-60 тысяч рублей в месяц, не считая чаевые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков DBS Group.

В отчете DBS говорится, что государство балансирует между необходимостью восполнить кадровый дефицит и контролем миграционных потоков. На фоне высокого спроса в отдельных отраслях выросли и зарплаты мигрантов.

«В зависимости от сегмента, ежемесячные доходы мигрантов-водителей в среднем составляют около 50 000-60 000 рублей, без учета чаевых», — отмечают аналитики.

В исследовании фиксируется, что Россия «продолжает сталкиваться с заметной нехваткой водителей». Предприятия испытывают дефицит таксистов, доставщиков и логистических работников. В этих сферах трудовые мигранты «играют ключевую роль», но в последние годы их стало меньше из-за «ужесточения регулирования».

