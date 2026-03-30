Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков разъяснил условия, при которых у россиян могут начать облагать налогом банковский кешбэк. Свой комментарий он дал в беседе с ТАСС.

По его словам, повода для беспокойства у большинства граждан нет: изъятия коснутся только тех, чей совокупный годовой доход от вкладов и возврата средств за покупки превышает довольно высокую планку.

Речь идет о сумме в 2,4 млн рублей. Только при превышении этого порога кешбэк может попасть под налогообложение.

«Налог с кешбэка может быть начислен только в том случае, если совокупный доход с вклада и кешбэк превысит 2,4 млн рублей», — заявил Аксаков.

Поводом для обсуждения послужил материал газеты «Коммерсантъ», в котором сообщалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) изменила подход к таким начислениям. Издание указало, что ведомство начало квалифицировать кешбэк как инвестиционный доход, с которого взимается стандартный налог в 15%.

Как не лишиться кешбэка: главные правила

Однако, как подчеркнул парламентарий, в Госдуме сейчас не ведется работы над какими-либо изменениями законодательства в этой сфере. Он отметил, что инициатива по дополнительному регулированию или налогообложению кешбэка не обсуждалась ни на каких уровнях.