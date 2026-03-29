Верховный суд России смягчил для граждан правила взыскания налогов

Гражданин не должен ничего платить, если налоговая служба опоздала передать соответствующие документы судебным приставам. Время в данном случае в буквальном смысле - деньги. Подробные разъяснения, защищающие права граждан в спорах с налоговой службой, сделал Верховный суд России.

Под руководством председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова прошло заседание президиума ВС РФ, на котором был утвержден тематический обзор судебной практики по рассмотрению судами общей юрисдикции споров, касающихся взыскания налогов с граждан. Примеры из принятого документа должны стать ориентиром для всех судей страны.

В одном из дел, приведенных в обзоре, мировым судьей был вынесен судебный приказ о взыскании с гражданина задолженности по транспортному налогу и пени. Судебный приказ вступил в законную силу. Однако налоговая служба по каким-то причинам положила документ под сукно.

Налоговая служба не может принести судебным приставам старые, давно просроченные приказы и потребовать взыскать с человека деньги

Напомним, судебный приказ - это упрощенная процедура. По ней не проводится заседаний, судья только проверяет, нет ли у должника возражений. Принципиальное условие для применения данной процедуры - отсутствие спора. Должнику достаточно сказать "не согласен", чтобы приказ, так сказать, не прозвучал.

Теперь к этому правилу появляется важное дополнение: приказ нельзя держать без предъявления бесконечно долго.

"Утрата налоговым органом возможности предъявления к исполнению исполнительного документа о взыскании задолженности по обязательным платежам и санкциям в связи с истечением установленного для этого срока может являться основанием для признания данной задолженности безнадежной к взысканию", - сказано в обзоре Верховного суда РФ.

Проще говоря, если время истекло, а приказ не направлен приставам, долги с гражданина могут быть списаны. Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в течение трех лет со дня их выдачи. Затем будет поздно.

Кстати, с ноября прошлого года начал действовать внесудебный порядок: при бесспорных долгах налоговая служба может самостоятельно принимать решения о взыскании. Принятые сейчас разъяснения Верховного суда РФ крайне актуальны. Во-первых, они означают, что налоговая служба не может сейчас принести где-то залежавшиеся и уже просроченные судебные приказы, чтобы взыскать с граждан какие-то древние долги. Во-вторых, новая процедура тоже не должна нарушать прав граждан.

Если военнослужащий получил квартиру, то продать без уплаты налога он ее сможет уже через три года

Правила, что вечных приказов в природе не бывает, могут быть распространены и на новую, внесудебную процедуру взыскания. Со временем. Потому что сейчас практика по ней пока нарабатывается. Но, чтобы не возникало неприятных казусов, чиновникам в своих действиях стоило бы уже сейчас учитывать правовые позиции Верховного суда РФ.

Кстати, председатель ВС Игорь Краснов, выступая недавно на совещании судей, особо подчеркивал, что правосудие должно быть основано на законе и практике Верховного суда РФ.

"В связи с этим сразу после вступления в должность мною задан вектор на обеспечение ее единообразия путем существенного повышения в этой роли высшей судебной инстанции", - заявил Игорь Краснов.

Правовые позиции Верховного суда РФ, по его словам, должны быть направлены на защиту прав добросовестных участников гражданского оборота, недопущение расширительного и формального толкования вводимых законодателем запретов и ограничений, обеспечение справедливого баланса публичных и частных интересов, доступность правосудия.

Если вернуться к теме нового обзора, это значит, что налоги платить, безусловно, нужно. Но правила должны быть справедливы.

Например, как сказано в документе, денежные суммы, полученные в качестве возмещения реального ущерба, налогообложению не подлежат. В качестве примера приведено дело, когда застройщик вернул гражданину 6,5 миллиона рублей, переплаченных за квартиру. На стадии строительства он заплатил одну сумму, а после сдачи дома выяснилось, что квартира стоит дешевле. Компания вернула человеку излишки, но при этом направила сигнал в налоговую, мол, посмотрите, сколько мы ему заплатили. Человеку начислили налоги. Но суды встали на сторону гражданина. Он никакой выгоды не получил, брать с него нечего.

Еще важный момент: если квартиру получил военнослужащий, срок владения, в течение которого при продаже квартиры придется заплатить налог, составляет три года. В обычных ситуациях, напомним, новому владельцу квартиры дается пять лет.