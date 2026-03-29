Россиянам напомнили, как предоставить декларацию 3-НДФЛ за 2025 год

Некоторые россияне должны подать в Федеральную налоговую службу (ФНС) декларацию 3-НДФЛ за 2025 год не позднее 30 апреля. О том, как это сделать и какие документы понадобятся, рассказали в Telegram-канале "Объясняем.РФ".

Там напомнили, что предоставить эту декларацию должны следующие граждане: те, кто имел имущество меньше минимального срока и получил доход от его продажи (для транспорта - три года, для недвижимости - пять лет или три года, если она перешла вам по наследству или договору дарения); выигравшие в лотерею до 15 тысяч рублей; россияне, которые принимали крупные подарки (квартиры, машины, акции и т. п.) не от близких родственников; те, кто имел доходы из-за рубежа; индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения; специалисты, занятые частной практикой (юристы, адвокаты, нотариусы).

Подать декларацию можно лично в налоговой и МФЦ, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или на "Госуслугах". В последнем случае потребуется усиленная неквалифицированная электронная подпись в приложении "Госключ" или усиленная квалифицированная электронная подпись на компьютере.

Если не подать декларацию вовремя, то будет назначен штраф. Его размер составляет 5% от общей суммы налога по декларации за каждый просроченный месяц, но не больше 30% и не меньше 1000 рублей.