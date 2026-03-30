Россиян спасут от ненужных кредитов

В Госдуме ограничивают действие рассрочки, сообщает ИА DEITA.RU.

С 1 апреля вступают в силу новые правила предоставления рассрочки. По замыслу авторов закона, они ограничить чрезмерную закредитованность граждан.

Теперь операторы сервисов рассрочки, включенные в специальный реестр - банки, МФО и другие юрлица - не смогут взимать комиссии с заемщиков. Стоимость товара при единовременной покупке и при приобретении в рассрочку должна быть идентичной.

Новые нормы также ограничивают размер штрафа за просроченные платежи. Он теперь не может превышать 20% годовых от суммы задолженности. Кроме того, устанавливаются ограничения на срок предоставления рассрочки: с 1 апреля он составит не более шести месяцев.

Как уточняет "Парламентская газета", с апреля 2028 года срок составит уже не более четырех месяцев. Информация о рассрочке будет передаваться в бюро кредитных историй только при сумме договора от 50 тысяч рублей.

Эти изменения не затрагивают договоры купли-продажи с отсрочкой платежа между продавцом и покупателем без участия финансовых организаций, а также соглашения, оформленные до 1 апреля 2026 года. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков также уточнил, что в закон намерены внести поправку об информировании заемщика не только о заключении им кредитного договора, но и об условиях его предоставления. Это поможет защитить россиян от кредитных мошенников.