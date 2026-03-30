Минтруд России предложил автоматически заводить дела на работодателей

Минтруд России прорабатывает возможность автоматически заводить административные дела в отношении бизнеса за непредоставление данных о трудовой деятельности. Об этом говорится в докладе министерства, сообщает газета "Известия".

Сейчас работодатели обязаны подавать в Социальный фонд РФ данные о трудовой деятельности, в том числе сведения о приеме на работу и увольнении. За непредоставление или несвоевременную передачу данной информации они наказываются штрафами.

Как заявила в беседе с изданием заместитель председателя совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина, немало таких нарушений просто "сгорает", не успев дойти до постановления. По ее словам, если предлагаемая система заработает в формате "электроника фиксирует — постановление формируется без протокола", то число дел может кратно вырасти. Управляющий партнер юридической фирмы BBNP Максим Барашев рассказал в разговоре с "Известиями", что в основном данное нововведение касается малого бизнеса и ИП, где наблюдается высокая текучка кадров.

"Здесь часто встречаются нарушения сроков, предоставление неполных данных и ошибки в заполнении", — отметил он. До этого сообщалось, что при большом числе открытых вакансий российские работодатели по-прежнему испытывают трудности с поиском подходящих сотрудников.