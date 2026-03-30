Соцфонд требует от россиян подать заявление заранее

Заявление на назначение пенсии по старости необходимо подать за месяц до достижения пенсионного возраста, сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

По его данным, после наступления пенсионного возраста гражданин вправе продолжить трудовую деятельность. Ограничений на работу в Трудовом кодексе РФ не предусмотрено.

Для оформления пенсии заявление направляют в Социальный фонд. Это можно сделать через портал «Госуслуги», в МФЦ или при личном обращении в отделение фонда.

При подаче документов потребуется паспорт, СНИЛС и сведения, подтверждающие трудовой стаж. В качестве таких документов могут использоваться трудовая книжка, справки об открытии индивидуального предпринимательства и данные из центра занятости.

Эксперт отметил, что при обнаружении неполных сведений о стаже необходимо собрать дополнительные подтверждения. Причиной расхождений могут быть ошибки в системе или отсутствие данных из-за неуплаты работодателем страховых взносов.

Подтвердить стаж можно с помощью приказов о приеме на работу, расчетных документов и архивных данных. В случае ликвидации организации допускается обращение в архив, где личные дела хранятся не менее 70 лет.

После проверки документов Социальный фонд назначает пенсию автоматически. Выплаты начинаются со следующего месяца после достижения пенсионного возраста и перечисляются на банковский счет или доставляются по месту жительства.