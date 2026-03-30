Численность курьеров в Москве резко сократилась

«Ъ»: численность курьеров в Москве сократилась на 15 тысяч
Причина в их несоответствии столичным стандартам, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, горожане могут сообщать о нарушениях по разным каналам, в том числе в ГАИ.
«У большинства граждан есть смартфон, а на велосипедах курьеров есть номера. Поэтому нарушителей сразу можно идентифицировать», — заявил Ликсутов в интервью газете «Коммерсантъ».
Он отметил, что после поступления обращения в мэрию информацию проверяют через городские системы. Затем данные направляются в службы доставки.
«Многих нарушителей, к примеру, после проверки заставляют пройти ещё раз обучение правилам вождения, некоторых вообще «отчисляют» из курьеров. Мы их отключаем от своих баз данных, и они больше не могут получить заказ», — сообщил Максим Ликсутов.