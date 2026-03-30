Численность курьеров в Москве резко сократилась

Причина в их несоответствии столичным стандартам, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, горожане могут сообщать о нарушениях по разным каналам, в том числе в ГАИ.

«У большинства граждан есть смартфон, а на велосипедах курьеров есть номера. Поэтому нарушителей сразу можно идентифицировать», — заявил Ликсутов в интервью газете «Коммерсантъ».

Он отметил, что после поступления обращения в мэрию информацию проверяют через городские системы. Затем данные направляются в службы доставки.

